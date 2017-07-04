События

16:15 04.07.2017

СБУ обнародовала ряд архивных документов о жизни и деятельности Шухевича

Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича обнародовала семь документов, посвященных его жизни и деятельности.

"Большинство из них неизвестны не только широкой общественности, но и исследователям освободительного движения. Материалы, которые накапливались тоталитарными органами безопасности, не только запечатлели насыщенную событиями жизнь и борьбу "Тараса Чупринки", но и опровергают ряд советских мифов, в частности о сотрудничестве Шухевича с нацистами", - сообщили во вторник в пресс-центре СБ Украины.

В украинской спецслужбе добавили, что это лишь незначительная часть очень большого массива материалов, посвященных Р.Шухевичу, хранящейся в фондах Отраслевого государственного архива СБУ.

"Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этого выдающегося человека", - призвали в СБ Украины.

Р.Шухевич родился 30 июня 1907 года в городе Львове. В 1944-1950 годах возглавлял УПА и подполье ОУН (б). Погиб 5 марта 1950 года в селе Белогорще под Львовом в бою с сотрудниками МГБ (Министерство госбезопасности) СССР.

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