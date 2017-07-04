Пособница "ЛНР" задержана при попытке пересечения госграницы

В Луганской области при попытке пересечения государственной границы Украины задержана женщина, участвовавшая в деятельности так называемого отдельного батальона 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР".

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Луганской области, расследованием установлено, что с 2014 года женщина выполняла функции, связанные с материальным обеспечением силового блока так называемой "народной милиции "ЛНР".

Прокуратура Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданки Украины в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отмечается, что женщина скрывалась от органов следствия и суда на территории Луганской области, в связи с чем объявлена в розыск.

В марте 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Пособница "ЛНР" была задержана 1 июля 2017 года при попытке пересечения государственной границы Украины. Сейчас злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.