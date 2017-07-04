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15:37 04.07.2017

В НАТО планируют расширить работу целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорином Дукару ситуацию, которая сложилась в Украине в результате гибридной агрессии со стороны России.

Как сообщает во вторник пресс-служба СНБО, А.Турчинов отметил, что вдоль украинско-российской границы выстраивается мощная инфраструктура российских войск, "создаются новые дивизии в Белгородской и Ростовской областях, вблизи восточной и северной границ" Украины.

"Нет необходимости вам рассказывать о милитаризации в Калининграде и создании мощных баз в Сирии РФ", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что Россия значительно укрепила свои позиции в Черноморском и Балтийском бассейнах.

Кроме того, собеседники обсудили методы гибридной агрессии РФ против Украины. "Кроме военных действий, ведется экономическая, энергетическая и информационно-кибернетическая агрессия против нашей страны", - пояснил А.Турчинов.

Стороны также уделили внимание вопросам углубления сотрудничества в военно-технической сфере и сфере кибербезопасности между Украиной и странами-членами НАТО.

С.Дукару подчеркнул, что "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности".

Кроме того, заместитель генерального секретаря НАТО отметил важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности.

"На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий", - сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".

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