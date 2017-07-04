События

15:13 04.07.2017

Суд по избранию меры пресечения задержанному в Италии Маркиву перенесен на 5 июля

Суд по избранию меры пресечения заместителю комвзвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины им. С.Кульчицкого Виталию Маркиву, задержанному в Италии по подозрению в убийстве на Донбассе итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли, перенесен на 5 июля.

"Суд перенесен на данном этапе на сутки в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом, который будет представлять Виталия. Информация предоставлена друзьями из Италии", - сообщил Батальон им. генерала Кульчицкого на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, в Италии был задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого В.Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

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