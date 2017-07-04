Следователи ГПУ допрашивают сотрудников ПриватБанка и Нацбанка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что на данный момент следователи допрашивают сотрудников ПриватБанка и Национального банка Украины в рамках расследования дела о доведении банка до неплатежеспособности.

"Это не свежая новость, поскольку по заявлению Шлапака (глава правления ПриватБанка Александр Шлапак - ИФ) еще несколько месяцев тому генпрокуратура Украины открыла ряд уголовных производств по разным квалификациям по поводу событий в ПриватБанке, особенно в период декабря 2016 года, но есть производство и за более ранний период – с 2008 по 2016 годы", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник.

По его словам, на этот момент следствие Генпрокуратуры концентрируется на одном из этих производств, в котором определены события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов гривен.

"При том, что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами ПриватБанка, а, значит, им было запрещено выдавать кредиты. Наше следствие допрашивает как сотрудников кредитного комитета ПриватБанка, так и сотрудников Нацбанка, которые отвечали за контроль над законностью действий ПриватБанка, особенно, в декабре, когда ситуация в нем стала критической", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что на данный момент идет допрос свидетелей, а также проводится комплексная финансовая ревизия, которая даст возможность выдвинуть подозрения по этому делу.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

На минувшее неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.