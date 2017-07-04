События

13:16 04.07.2017

Двое украинских военных погибли, трое получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

"В результате обстрелов со стороны пророссийских бандформирований двое украинских воинов вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения", – говорится в сообщении.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник уточнил, что украинские ВС понесли потери на Светлодарской дуге и Майорском. "Это произошло на Светлодарской дуге, а также в районе населенного пункта Майорское", - сказал он.

На приморском направлении в понедельник вечером боевики с 82-мм минометов обстреляли оборонительные укрепления ВСУ вблизи Водяного. Несколько позже НВФ применяли там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино они били из вооружения БМП. По украинским позициям возле Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополя, боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в течение понедельника НВФ кроме систем ствольной артиллерии, в районе Гнутово использовали переносные реактивные пусковые установки "Град - П" ( "Партизан").

На донецком направлении в понедельник вечером боевики нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи Опытного и в районе Майорска. Использовалось исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего, в течение минувших суток на этом направлении было зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

На луганском направлении артиллерийское вооружение на этой части линии соприкосновения боевики вчера не использовали. Вместе с тем, под огонь НВФ из гранатометов и стрелкового оружия за прошедшие сутки попали опорные пункты ВСУ возле Новозвановки, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковского "работал" снайпер боевиков.

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Двое украинских военных погибли, трое получили ранения в результате 22 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

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