Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевсовета с нарушением регламента

Народному депутату из группы "Воля народа" Олесю Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Секретарь Киевсовета грубо нарушил регламент. Потому что он хорошо осознавал, что стоит на кону: на кону стоит не просто ЖК "Технолог" со 100 гектарами - на кону стояли двадцать жилых кооперативов (через – ИФ), которые…раздерибанили тысячи гектаров столицы в один день через нарушения регламента, на которые сознательно пошел Довгий", - пояснил генпрокурор на заседании комитета по вопросам регламента Верховной Рады, где во вторник рассматривают представление на снятие неприкосновенности с нардепа О.Довгого.

Ю.Луценко подчеркнул, что в случае внеочередного внесения вопросов в повестку дня Киевсовета это должно быть письменно обосновано субъектом представления, чего не было сделано в случае, о котором идет речь в представлении генпрокурора на О.Довгого, а также депутатам Киевсовета не раздали материалы, что также должно было быть сделано.

В свою очередь, нардеп О.Довгий в комментарии журналистам подчеркнул, что регламент Киевсовета, в отличие от регламента парламента, не является законом. По мнению нардепа генпрокурор поступает в данной ситуации как политик.

"Все, презентованное сегодня Юрием Витальевичем Луценко, есть не чем иным, как началом его личной кампании в отношении следующих выборов", - отметил нардеп.

В то же время, руководитель регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник напомнил, что регламент Верховной Рады утвержден законом, тем не менее его положения систематически нарушаются, в частности в порядке ознакомления народных депутатов с материалами, нарушаются сроки ознакомления парламентариев с материалами, а также порядок голосования.

"По такой же логике мы можем сформулировать ситуацию, когда в ваших персональных интересах председатель Верховной Рады в нарушение регламента просит внести изменения в закон о прокуратуре, зная, кто будет назначен генеральным прокурором, кто будет бенефициаром этого решения… Поставил на голосование с нарушением этих, этих и этих норм регламента", - сказал П.Пинзеник.