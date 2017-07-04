"Национальный корпус" митинговал возле посольства Италии

Партия "Национальный корпус" провела под посольством Италии в Киеве акцию в поддержку задержанного в этой стране заместителя комвзвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины им. С.Кульчицкого Виталия Маркива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько десятков активистов пришли во вторник под здание дипломатического представительства. Они озвучили в выступлениях свою позицию по незаконному, по их мнению, задержанию В.Маркива.

"Нацкорпус" подготовил письмо послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, в котором требует немедленно освободить украинского военнослужащего из-под ареста.

В партии указывают, что по данным украинских следственных органов, в сотрудничестве с итальянскими правоохранительными органами, Андреа Роккелли погиб в результате артиллерийского обстрела. "По состоянию на май 2014 года 1-й батальон оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины не был оснащен соответствующим вооружением, из которого мог быть осуществлен обстрел итальянского фоторепортера", - отмечается в письме.

При этом "Нацкорпус" призывает итальянские власти обратить внимание на то, что на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе, поддерживаемых Россией, воюет значительное количество граждан Италии.

"Андреа Палмери, Массимилиано Каваллери, Габриэле Каругати, Катальдо Антонио, Витторио Никола Ранджелони, Эди Онгаро, Альберто Фацоло, Алессандро Бертолини – это имена лишь части лиц, содействующих оккупации Востока Украины и убивающих украинских военнослужащих за материальное вознаграждение, что является преступлением против человечества, и, в соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, подлежит суровому наказанию", - указывается в письме на имя посла Италии в Украине.