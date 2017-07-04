Кабмин выделил 4млн грн помощи членам семей трех погибших и восьми получивших инвалидность в АТО

Кабинет министров Украины выделил 3,989 млн грн на выплату одноразовой помощи семьям 3 погибших и 8 получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник в Киеве.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Соответствующие средства предполагается выделить Министерству социальной политики за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Минсоцполитики поручено до 1 октября подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании выделенных средств.