События

11:38 04.07.2017

Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

На текущей неделе делегация Европарламента посетит зону проведения АТО, в частности, Мариуполь, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На этой неделе большая делегация от Европарламента посетит Мариуполь и зону АТО", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве, добавив, что цель поездки - ознакомление евродепутатов с гуманитарной и экономической ситуацией на Донбассе, а также с ситуацией в сфере безопасности.

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Интерфакс-Украина
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