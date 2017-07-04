Большая делегация Европарламента посетит зону АТО на нынешней неделе

На текущей неделе делегация Европарламента посетит зону проведения АТО, в частности, Мариуполь, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На этой неделе большая делегация от Европарламента посетит Мариуполь и зону АТО", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве, добавив, что цель поездки - ознакомление евродепутатов с гуманитарной и экономической ситуацией на Донбассе, а также с ситуацией в сфере безопасности.