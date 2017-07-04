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11:30 04.07.2017

Киев работает над освобождением 132 заложников, ищет 408 пропавших без вести

Украинская сторона в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) пытается разузнать судьбу 408 пропавших без вести гражданских и военных лиц, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"В тех списках, с которыми мы работаем в Минске, у нас 132 заложники - гражданские и военные лица. И 408 пропавших без вести, также гражданские и военные. Это с украинской стороны. И мы не знаем судьбу этих людей ", - сказала она в ходе конференции во вторник в Киеве.

И.Геращенко отметила, с начала конфликта на Донбассе около 10 тыс гражданских лиц по обе стороны линии столкновения погибли.

"Они были убиты в результате этой инициированной Российской Федерацией войны на Донбассе. Очевидно, это не окончательная цифра, после окончания конфликта мы должны разыскать каждого человека", - сказала она.

И.Геращенко также обратила внимание на недопуск представителей международных организаций на оккупированную территорию.

"На протяжении двух лет президент Украины на всех встречах нормандского формата поднимает вопрос допуска Международного комитета Красного креста на оккупированные территории - к заложникам, которые находятся в тюрьмах, а также допуска для поиска пропавших без вести и идентификации погибших... За это время представителям МККК один раз разрешили передать посылки нашим заложникам, но не разрешили их увидеть", - подчеркнула она.

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Интерфакс-Украина
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