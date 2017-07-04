События

10:56 04.07.2017

Следствие проверяет эпизод, связанный с подконтрольным семье депутата Рыбалки предприятием в Липецке

Следователи Генеральной прокуратуры проверяют ряд эпизодов относительно деятельности предприятия, связанных с семьей народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии), в том числе расположенного в Липецке (РФ), сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У депутата Рыбалки нет проблемы с неуплатой налогов. К сожалению, есть другие проблемы в фирмах, связанных с его семьей, которыми он ранее управлял. Действительно, следствие проверяет много эпизодов относительно деятельности его концерна, в том числе, связанного с подконтрольным его семье предприятием, которое находится на территории Российской Федерации, в Липецке", - сказал он в интервью "5 каналу" в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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