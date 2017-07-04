Убытки, причиненные преступной организацией, участником которой является С.Курченко, превышают 14 млрд грн

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сбежавшего в Москву после Революции достоинства украинского бизнесмена Сергею Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, убытки от деятельности которой превышают 14 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, С.Курченко также подозревается в совершении в составе преступной организации ряда уголовных преступлений, в частности: "завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб".

Генпрокуратура отмечает, что с февраля 2014 года С.Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

"Подозреваемому С.Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения – содержание под стражей. С целью обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению "заочного" судебного разбирательства в отношении С.Курченко Генеральная прокуратура 30 июня 2017 года направила в Печерский райсуд Киева ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В обнародованном на сайте ведомства сообщении также перечислены инкриминируемые подозреваемому преступления, подпадающие под ряд статей УК Украины. "Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области направила украинскому бизнесмену, приближенному к бывшему президенту Виктору Януковичу, С.Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Во вторник, 30 мая, прокуратура области согласовала и направила уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и т. п.", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвинение в отношении С.Курченко касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и др.) путем злоупотребления полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.