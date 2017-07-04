События

10:47 04.07.2017

Пхеньян объявил об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты

В Пхеньяне объявлено об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Сообщение распространено во вторник Центральным телевидением КНДР.

Ракета "Хвасон-14", за пуском котором наблюдал глава государства Ким Чен Ын, пролетела 933 км и достигла высоты 2802 м.

Ранее о том, что проведенное ранее во вторник в КНДР испытание, могло быть испытанием МБР, сообщили представители США и Южной Кореи.

Так американский ученый в области ракетной техники Дэвид Райт считает, что с учетом времени, высоты и дальности полета баллистическая ракета, пущенная во вторник Северной Кореей, могла бы достичь Аляски.

Он рассчитал, что при выборе надлежащей траектории она могла бы преодолеть расстояние в 6,7 тыс. км и достичь побережья Аляски, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на основании проведенного южнокорейскими военными анализа данных о полете ракеты заявил, что она могла относиться к классу МБР.

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