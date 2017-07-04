Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

Во вторник утром в здании Генпрокуратуры Украины в Киеве состоится допрос мэра Львова Андрея Садового по делу о выделении земли под индустриальный парк "Рясне-2".

"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул.Петлюры 7/9). Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове… История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью", - написал А.Садовый в своей странице в Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, в конце 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что ведомство совместно с Национальной полицией Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Львовского горсовета, которые привели к убыткам государства в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как отмечается в сообщении, досудебное расследование установило, что должностные лица Львовского горсовета, злоупотребляя служебным положением, заключили с предприятием договор купли-продажи земельного участка по цене 52 млн грн, несмотря на то, что нормативная денежная оценка такой земли составляла 140 млн грн.

Правоохранители получили разрешение следственного судьи на проведение обысков помещения Львовского горсовета, офисных помещений оценщиков и субъекта хозяйствования, который приобрел землю, с целью отыскания оригиналов документов.

Как сообщила журналистам тогда же начальник юридического управления Львовского горсовета Гелена Пайонкевич, представителям правоохранительных органов в добровольном порядке были переданы все интересующие их документы, касающиеся индустриального парка "Рясне-2", обыск не проводился.

По словам Г.Пайонкевич, представители Генпрокуратуры "просили документы о земельных решениях по индустриальному парку, конкурсные решения и документы по оценке земли". Она отметила, что все требуемые сотрудниками Генпрокуратуры документы принимались коллективно и находятся в открытом доступе.

Г.Пайонкевич уточнила, что речь идет об уголовном производстве по факту покупки украинским филиалом нидерландской компании CTP (один из крупнейших европейских девелоперов, четвертый по объемам европейский оператор) земельного участка площадью более 30 га под индустриальный парк.

ООО "Сити Парк Львов", являющееся филиалом нидерландской CTP, 16 июня 2015 года было признано победителем инвестиционного конкурса по строительству индустриального парка "Рясне-2" во Львове.

Согласно бизнес-плану, инвестор планирует вложить около EUR50 млн в строительство складских логистических комплексов класса "А" с производственной площадью 100 тыс. кв. м, на которой разместится до 30 компаний. Ожидается создание более 3 тыс. рабочих мест.