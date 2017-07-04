Арбитражный управляющий за бесценок продал своим родственникам имущество банкрота

Харьковская местная прокуратура уведомила о подозрении арбитражного управляющего по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебного подлога (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

"По предварительным данным, государству нанесен ущерб почти на 3 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных исследовательских сельскохозяйственных хозяйств. Он организовал и провел фиктивные торги по реализации имущества должника, в которых приняли участие только его родственники. В результате они купили недвижимость банкрота по ценам, в сотни раз ниже реальной стоимости.

Кроме того, в период с 2007-го по 2015 гг. арбитражный управляющий с целью сокрытия факта отчуждения имущества подавал ложные сведения в виде отчетов о работе уполномоченным государственным органам и кредиторам по реализации недвижимости.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.