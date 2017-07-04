В деле о "вышках Бойко" идет следствие в отношении действующего народного депутата

Дело о так называемых "вышках Бойко" (речь идет о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - ИФ) продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В резонансном деле о так называемых "вышках Бойко" мы продвигается. Как известно, достаточно длительное время в СИЗО, за решеткой, провел сын народного депутата (экс-народного депутата Сергея Кацубы – ИФ) Александр Кацуба, в конечном итоге он пошел на следку со следствием. В этом достаточно объемном тексте соглашения он, согласно закону, прописал известные ему факты о руководстве преступной группировки, которая расхищала государственные средства в особо крупных размерах во время закупки нефтедобывающих вышек", - сказал он в интервью "5 каналу" в понедельник.

По словам Ю.Луценко сейчас идет следствие в соответствии с показаниями А.Кацубы в отношении "действующего народного депутата".

"После его завершения я приду в Верховную Раду (с представлением на этого депутата – ИФ). Планирую это сделать осенью", - подчеркнул генпрокурор.