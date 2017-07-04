СБУ разоблачила полицейских, изготавливавших и продававших алкогольный фальсификат

Организованную преступную группировку, которая производила и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья, разоблачила в Николаевской области Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.

"В состав группы входило трое работников ГУ Нацполиции в Николаевской области. Во время обыска правоохранители изъяли у дельцов оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсификата, и около тысячи литров готовой продукции", - сообщает во вторник утром пресс-центр СБ Украины.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров из недоброкачественного сырья (материалов), которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а так же незаконный сбыт таких товаров, который привел к отравлению людей или других тяжелым последствиям, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для ее изготовления).

Продолжаются следственные действия.