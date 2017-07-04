В Париже судили украинку из-за критики пророссийского пропагандиста

Парижский суд вынес решение против украинской переводчицы Анны Чесановской, которая назвала фильм французского режиссера Пола Морейры "Украина, маски революции" пророссийской пропагандой и манипуляцией. Защита переводчицы обжаловала решение в апелляционном порядке, сообщила "Украинская правда".

"Парижский суд вынес решение против украинской переводчицы Анны Чесановской за ее критику в адрес скандально известного режиссера Пола Морейры, автора фильма "Украина, маски революции", обязав ее выплатить штраф и компенсацию, которые могут превысить 13,6 тыс евро", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в субботу.

Как известно, в начале 2016 года во Франции вышел в эфир фильм "Украина, маски революции", который многочисленные наблюдатели охарактеризовали как пропагандистский. Он вызвал возмущение не только в Украине. Все без исключения французские журналисты, которые постоянно работают или регулярно посещают Украину, подписали письмо, в котором выразили свое возмущение по поводу трансляции фильма и назвали его манипулятивным. Были и другие публикации французских дипломатов и общественных деятелей с критикой в адрес П.Морейры.

Одновременно издание Le Liberation опубликовало блог А.Чесановской, которую П.Морейра нанял для перевода небольшой части своих материалов. Украинка рассказала, как происходило манипулирование, сообщила детали о тех цитат политиков, которые были переведены но не вошли в фильм. Она также сообщила о манипуляциях в титрах - ее отметили как единую переводчицу, хотя с большей частью фильма работал другой, не названный переводчик.

Именно этот блог стал поводом для иска со стороны П.Морейры, который заявил, что считает "клеветой" обвинения украинки в манипуляции. Многочисленные обвинения в других СМИ режиссер проигнорировал.

Парижский суд стал на сторону режиссера, постановив, что даже оценочные суждения наносят ему вред. Прокурор, по свидетельству участников также участвовавших в процессе, поддержал эти претензии.

В соответствии с решением суда А.Чесановская должна заплатить: 5 тыс евро моральной компенсации П.Морейро; 3 тыс евро компенсации за его расходы на адвокатов; оплатить публикацию опровержения в газете, которую выберет Морейра, потратив на это до 5 тыс евро; уплатить государству 500 евро штрафа за нарушение закона и компенсировать 127 евро судебных расходов.

Решение было вынесено 29 июня. На данный момент его полный текст не опубликован в судебном реестре, но Европравда располагает его копию на 11 страницах

Защита А.Чесановской уже обжаловала решение в апелляционном порядке, считая его необоснованным.