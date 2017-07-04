Госсекретарь США Тиллерсон посетит Украину 9 июля – СМИ

В следующее воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину, сообщила "Украинская правда".

"Рекс Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Пока неизвестно с кем госсекретарь США встретится в Киеве", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания во вторник утром со ссылкой на источники в дипломатическими кругах.

В информации отмечено, что этот визит считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визит Р.Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, П.Порошенко анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри и в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.