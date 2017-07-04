Лесной пожар на Херсонщине локализован, для тушения использовалась авиатехника – ГСЧС

Лесной пожар в Голопристанском районе Херсонской области площадью 20 га состоянием на утро вторника локализован, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"3 июля около 15.00 вблизи с.Чулаковка Голопристанского района произошло возгорание лесной подстилки и молодняка сосны отдельными ячейками на площади около 20 га на территории Чулакивского лесничества. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечены самолет АН-32П, вертолет МИ-8 и от МО Украины вертолет МИ-8", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В 7.00 4 июля пожар локализован, продолжается тушение отдельных тлеющих очагов лесной подстилки. К ликвидации пожара привлечено 50 ед. тех. и 146 чел., в том числе от ГСЧС – 33 ед. тех. и 95 чел.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.