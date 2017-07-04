Трамп надеется, что страны региона более не будут мириться с действиями Северной Кореи

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вело наблюдение за пущенной КНДР баллистической ракетой в течение 37 минут, говорится в заявлении Тихоокеанского командования США.

"NORAD пришло к выводу, что пущенная Северной Кореей ракета не представляла угрозы для Северной Америки", - отмечается в нем и указывается, что это была ракета среднего радиуса действия.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере написал: "Не могу поверить, что Южная Корея... и Япония будут и впредь сносить такое". Он также отметил, что рассчитывает на то, что Китай "предпримет жесткие действия и положит конец таким глупостям раз и навсегда".

Д.Трамп, коснувшись лично северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал: "Неужели этому парню в этой жизни больше нечем заняться?"