После непогоды в Украине остаются обесточенными 121 населенный пункт – ГСЧС

Состоянием на утро вторника в четырех областях Украины остаются обесточенными в результате сложных погодных условий 121 населенный пункт, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"3 июля восстановлено электроснабжение 94 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Сумская - 54, Черкасская - 18, Кировоградская - 12, Киевская - 9 и Черниговская - 1, которые были обесточены с 1 на 2 июля в результате сложных погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Вместе с тем, по состоянию на 7.00 4 июля остаются обесточенными 121 населенный пункт в четырех областях, а именно: Черкасская - 58, Сумская - 55, Кировоградская - 5 и Черниговская - 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.