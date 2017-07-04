Следующее представление Луценко может быть на Бакулина – СМИ

Следующим народным депутатом, с которого генеральный прокурор Юрий Луценко будет просить снять неприкосновенность, может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, сообщила "Украинская правда".

"Народным депутатом, с которого будут просить снять неприкосновенность по делу о закупке буровых установок, может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин", – говорится в сообщении на сайте интернет-издание в понедельник со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело о так называемых "вышках Бойко" (речь идет о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко) продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.