"Укрзализныця" в июле запускают еще один поезд из Киева в Одессу

ПАО "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-Одесса, который будет курсировать по выходным дням в течение июля, сообщила пресс-служба общества.

"Укрзализныця запускает дополнительный поезд Киев-Одесса, который будет курсировать по выходным дням в течение июля", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ПАО уточнили, что на все выходные июля назначен поезд № 223/224 Киев-Одесса, который будет отправляться 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.

Из Киева поезд будет отправляться в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в столицу Украины в 20:37. Он также будет делать остановки на станциях Козятин, Винница, Жмеринка и Раздельная.