К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Составляющие цены украинской ягоды, лето-2017

Во вторник, 4 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Составляющие цены украинской ягоды, лето-2017. Участники: директор ягодного питомника ООО "Брусвяна" Лилианна Дмитриева; заместитель директора по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Ярещенко; генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов, руководитель консалтингового проекта "Бриджес", кандидат экономических наук Лина Доценко; председатель Ассоциации "УКРСАДПРОМ" Дмитрий Крошка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте fjs@ukragroconsult.org.