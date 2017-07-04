События

07:08 04.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Составляющие цены украинской ягоды, лето-2017

Во вторник, 4 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Составляющие цены украинской ягоды, лето-2017. Участники: директор ягодного питомника ООО "Брусвяна" Лилианна Дмитриева; заместитель директора по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Александр Ярещенко; генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов, руководитель консалтингового проекта "Бриджес", кандидат экономических наук Лина Доценко; председатель Ассоциации "УКРСАДПРОМ" Дмитрий Крошка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте fjs@ukragroconsult.org.

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