К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" председателя правления ПриватБанка А.Шлапака

Во вторник, 4 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция председателя правления ПриватБанка Александра Шлапака, посвященная итогам работы ПриватБанка за первое полугодие, результатам международного аудита финансовой отчетности банка и дальнейшей стратегии развития банка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте press@privatbank.ua