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05:51 04.07.2017

Депутат Макаровского райсовета Киевщины приговорен к 6 годам тюрьмы за смертельного ДТП на Кольцевой дороге – прокуратура

Депутата Макаровского райсовета Киевской области виновного в смертельном ДТП на Кольцевой дороге столицы Святошинский суд приговорил к 6 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"По принципиальной позиции прокуратуры города Киева Святошинским райсудом столицы 3 июля 2017 объявлен обвинительный приговор депутату Макаровского райсовета Киевской области по факту совершения ДТП со смертельным исходом, произошедшее 29 июля прошлого года на Кольцевой дороге в Киеве", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В судебном заседании установлено, что депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". В результате ДТП два человека, находившихся в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Экспертиза обнаружила в крови депутата 1,85 промилле алкоголя.

Учитывая обоснованную позицию прокурора, суд признал обвиняемого виновным по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком на 3 года.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

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