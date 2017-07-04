Во Франции один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в Тулузе - СМИ
В понедельник вечером в г.Тулуза (Франция) мужчина и женщина, которые передвигались на мотоцикле, открыли огонь по группе людей, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, передают французские СМИ.
"По предварительным данным, два человека двигались на мотоцикле и один из них открыл огонь по небольшой группе, прежде чем скрыться", – сообщает французский канал France 3 в ночь на вторник.
Отмечается, что стрельба произошла вечером 3 июля, в районе Рейнер.
Телеканал France 3 со ссылкой на местную полицию сообщил, что в результате инцидента есть одна жертва и шесть раненых.
По данным источников СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом. Отрабатывается версия мести, отметили журналисты.
На портале TVSud уточнили, что нападающими оказались мужчина и женщина.