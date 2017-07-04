События

04:18 04.07.2017

Во Франции один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в Тулузе - СМИ

В понедельник вечером в г.Тулуза (Франция) мужчина и женщина, которые передвигались на мотоцикле, открыли огонь по группе людей, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, передают французские СМИ.

"По предварительным данным, два человека двигались на мотоцикле и один из них открыл огонь по небольшой группе, прежде чем скрыться", – сообщает французский канал France 3 в ночь на вторник.

Отмечается, что стрельба произошла вечером 3 июля, в районе Рейнер.

Телеканал France 3 со ссылкой на местную полицию сообщил, что в результате инцидента есть одна жертва и шесть раненых.

По данным источников СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом. Отрабатывается версия мести, отметили журналисты.

На портале TVSud уточнили, что нападающими оказались мужчина и женщина.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Законопроект о деоккупации Донбасса не передавался в правительство и Кабмин примет участие в его разработке в свое время - Гройсман

Если обязательства бывших владельцев ПриватБанка не будут выполнены, то будет уголовная ответственность за невыполнение закона - Гройсман

В Херсонской области тушат лесной пожар

Суд избрал меру пресечения по "делу Онищенко" Постному

В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Макаровского райсовета Киевщины приговорен к 6 годам тюрьмы за смертельного ДТП на Кольцевой дороге – прокуратура

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты - южнокорейские военные

Арбитражный управляющий за бесценок продал своим родственникам имущество банкрота на 3 млн. грн - прокуратура

Археологи сообщили об обнаружении игрушечного динозавра

В Анкаре осудили стрельбу греческих пограничников по судну под турецким флагом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog204.html
РЕКЛАМА