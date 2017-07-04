Во Франции один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в Тулузе - СМИ

В понедельник вечером в г.Тулуза (Франция) мужчина и женщина, которые передвигались на мотоцикле, открыли огонь по группе людей, в результате чего один человек погиб и шестеро получили ранения, передают французские СМИ.

"По предварительным данным, два человека двигались на мотоцикле и один из них открыл огонь по небольшой группе, прежде чем скрыться", – сообщает французский канал France 3 в ночь на вторник.

Отмечается, что стрельба произошла вечером 3 июля, в районе Рейнер.

Телеканал France 3 со ссылкой на местную полицию сообщил, что в результате инцидента есть одна жертва и шесть раненых.

По данным источников СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом. Отрабатывается версия мести, отметили журналисты.

На портале TVSud уточнили, что нападающими оказались мужчина и женщина.