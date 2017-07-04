Арбитражный управляющий за бесценок продал своим родственникам имущество банкрота на 3 млн. грн - прокуратура

Харьковская местная прокуратура сообщила о подозрении арбитражному управляющему по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах и служебного подлога (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

"По предварительным данным государству нанесен ущерб почти на 3 млн. грн.", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый проводил процедуру ликвидации одного из государственных исследовательских сельскохозяйственных хозяйств. Он организовал и провел фиктивные торги по реализации имущества должника, в которых приняли участие только его родственники. В результате они купили недвижимость банкрота по ценам в сотни раз ниже реальной стоимости.

Кроме того, в период с 2007 по 2015 годы арбитражный управляющий, чтобы скрыть отчуждения имущества, подавал ложные сведения в виде отчетов о работе уполномоченным государственным органам и кредиторам по реализации недвижимости.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.