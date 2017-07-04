В Анкаре осудили стрельбу греческих пограничников по судну под турецким флагом

МИД Турции считает безосновательным предупредительный огонь, который открыли по грузовому судну под турецким флагом греческие морские пограничники.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что оно осуждает эту стрельбу, которая является безосновательным деянием Греции.

Ранее в понедельник с катера береговой охраны Греции был открыт предупредительный огонь по грузовому судну под турецким флагом.

Капитан судна Халук Сами Калкаван сообщил в эфире турецкого телеканала Си-Эн-Эн-Тюрк, что инцидент произошел неподалеку от берегов греческого острова Родос.

Предупредительные выстрелы были произведены, когда капитан отказался выполнять требование греческих морских пограничников подойти и встать на рейде порта города Родос в международных водах.