В Николаеве задержаны члены преступной группировки за вымогательство 200 тыс грн – правоохранители

В Николаеве правоохранителями задержаны трое членов преступной группировки, которые вымогали у местного жителя 200 тыс грн за несуществующий долг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"3 июля 2017 в г.Николаеве под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области спецподразделением СБУ "Альфа" совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью и следователями Главного управления Нацполиции в области задержаны трое ранее судимых местных жителей за вымогательство 200 тыс грн, которые входили в одну преступную группировку", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Правоохранители уточнили, что указанные средства задержанные требовали от местного жителя под предлогом несуществующего долга.

Двух злоумышленников правоохранители задержали во время передачи части оговоренной суммы - 20 тыс грн. Одновременно в Ингульском районе г.Николаева, вблизи места проживания, задержан еще один злоумышленник. Ранее задержанные уже получили 10 тыс грн от пострадавшего.

У задержанных обнаружено оружие, которое будет направлено на исследование и проверена возможность его использования при совершении других уголовных преступлений.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 3 ст.189 УК Украины (вымогательство сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) и избрании меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются, проводится ряд обысков.