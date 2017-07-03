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23:51 03.07.2017

В ОПЗ, "Укрзализныце", "Укрхимтрансамиаке" и "Укрспирте" необходимо быстро создать набсоветы и заменить менеджмент - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Укрзализныця", Украинском государственном предприятии "Укрхимтрансаммиак" и ГП "Укрспирт" необходимо быстро создать наблюдательные советы и заменить менеджмент с привлечением международных партнеров.

"Наша задача, чтобы в том числе и по ОПЗ и не только по ОПЗ, и по другим крупным государственным компаниям, в том числе по "Укрзализныце" и по другим и по "Укрхимтрансамиак", что важно - мы должны быстро сделать наблюдательные советы и полностью заменить менеджмент, но менеджмент заменить совместно с международными партнерами", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер подчеркнул, что то же касается и "Укрспирта".

Также он добавил, что стоимость ОПЗ не упала за последние годы, не смотря на накопление долга у компании.

"Я думаю, что стоимость его (ОПЗ) приблизительно такая, как год и два года назад", - сказал В.Гройсман.

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