Гройсман поддерживает контроль за действиями министров со стороны правоохранительных органов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что поддерживает контроль за действиями министров со стороны правоохранительных органов.

"Это хорошо, что генеральный прокурор заявляет о том, что он следит за работой украинских министров и анализирует эту работу. Это очень хорошо. Я заинтересован в том, чтобы все были в тонусе и никто не позволял себе лишних вещей в своей деятельности, поэтому я считаю, что не только Генеральная прокуратура, но и НАБУ и другие контролирующие структуры должны следить за действиями власти и это будет очень хорошо", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер отметил, что не знает кого из членов Кабинета министров имел в виду генеральный прокурор Юрий Луценко, говоря ранее о расследованиях в отношении действующих министров.