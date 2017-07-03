Следствие проверяет эпизод, связанный с подконтрольным семье депутата Рыбалки предприятием в Липецке - генпрокурор

Следователи Генеральной прокуратуры проверяют ряд эпизодов по деятельности предприятий, связанных с семьей народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки, в том числе, находящего в российском городе Липецк, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У депутата Рыбалки нет проблемы с неуплатой налогов. К сожалению, есть другие проблемы в фирмах, связанных с его семьей, которыми он ранее управлял. Действительно, следствие проверяет много эпизодов по деятельности его концерна, в том числе, связанный с подконтрольным его семьей предприятием, которое находится на территории Российской Федерации, в Липецке", - сказал он в интервью "5 каналу".