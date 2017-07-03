Среди жертв ДТП в Баварии есть пенсионеры

Пенсионеры числятся среди 18 погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Баварии на юге Германии, сообщает в понедельник онлайн-портал немецкого журнала "Фокус".

Точное количество людей преклонного возраста, которые находились в автобусе в момент аварии, пока не называется.

Между тем соболезнования семьям жертв ДТП выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

"В эти часы наши мысли - с близкими погибших", - сказала А.Меркель журналистам в Берлине.

К соболезнованиям присоединился и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, который посетил место трагедии.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, попал в ДТП в Баварии и загорелся. В результате аварии погибли 18 человек. Еще 30 получили ранения различной степени тяжести.