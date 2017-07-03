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19:28 03.07.2017

В суд направлено 47 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Верховного совета АРК

Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении еще пяти бывших депутатов Верховного совета АР Крым, которые обвиняются в государственной измене.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 эти депутаты Верховного совета Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Поскольку обвиняемым инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

"Прокуратурой в суд направлено уже 47 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховного совета Автономной Республики Крым", - подытожили в прокуратуре АРК.

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