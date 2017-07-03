События

19:23 03.07.2017

В Херсонской области тушат лесной пожар

Вблизи села Чулакивска Голопристанского района Херсонской области в понедельник днем произошло возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По их информации, возгорание произошло около 15.00.

По состоянию на 18.00 к тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 79 человек, в том числе от ГСЧС 7 ед. техники и 28 человек.

"Дополнительно приведена в готовность авиация ГСЧС. Тушение пожара продолжается", - отмечено в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд избрал меру пресечения по "делу Онищенко" Постному

В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в ДТП в Баварии

ДТП с рейсовым автобусом в Баварии привело к гибели 18 человек

САП подготовит и направит новое представление на снятие неприкосновенности с депутата Дейдея

ПОСЛЕДНЕЕ

Важнейшим достижением сотрудничества Рады и ПА НАТО является стабильный и плодотворный диалог на высоком уровне

В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев

На блокпосту под Волновахой задержан "главный казак "ДНР"

В Нацгвардии внедрили институт капелланства

В суд направлено 47 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Верховного совета АРК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price.ua
РЕКЛАМА