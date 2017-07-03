В Херсонской области тушат лесной пожар

Вблизи села Чулакивска Голопристанского района Херсонской области в понедельник днем произошло возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По их информации, возгорание произошло около 15.00.

По состоянию на 18.00 к тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 79 человек, в том числе от ГСЧС 7 ед. техники и 28 человек.

"Дополнительно приведена в готовность авиация ГСЧС. Тушение пожара продолжается", - отмечено в сообщении.