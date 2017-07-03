Один украинский военный погиб, еще один ранен в зоне АТО в понедельник

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе в понедельник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вооруженные пророссийские бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. С начала суток боевики 7 раз открывали огонь по нашим воинам на всех трех направлениях линии боевого столкновения… В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований сегодня один защитник нашей Батькивщины погиб. Еще один украинский воин был ранен", - говорится в сводке пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 понедельника.

Как отмечается в сводке, обстрелы велись, в том числе, из тяжелого артиллерийского вооружения. Кроме того, существенно активизировались снайперы противника.

На приморском (мариупольском) направлении боевики дважды обстреливали опорные пункты сил АТО: из стрелкового оружия и подствольных гранатометов вблизи с.Лебединского Волновахского района, а из 152-мм артиллерии - в районе с.Гнутово Мариупольского горсовета.

На донецком направлении боевики нарушали перемирие лишь в районе Светлодарской дуги: у пгт Луганское Бахмутского района дважды открывали огонь снайперские группы противника.

На луганском направлении боевики нарушали режим прекращения огня трижды: у пгт Новотошковское Попаснянского района открывался снайперский огонь, у с.Желтое Славяносербского района - огонь из противотанковых гранатометов, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли опорный пункт сил АТО в районе станции Донец.

В штабе также напомнили о ранении 59-летнего местного жителя в г.Марьинка Донецкой области в понедельник утром после обстрелов боевиками жилых кварталов города.