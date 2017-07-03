Американцы с низким уровнем дохода тратят 40% своих средств на предметы роскоши

Американские потребители любят покупать предметы роскоши и тратят на них значительную часть своих средств, причем это утверждение справедливо даже для семей с низким уровнем дохода, говорится в исследовании, проведенном Deutsche Bank Research.

Наиболее обеспеченные домохозяйства (заработавшие в 2014 году свыше $134,3 тыс.) расходуют 35% денег на предметы первой необходимости, 65% - на предметы роскоши. У семей со средним доходом ($47,3-134,3 тыс.) распределение расходов оказалось 50%/50%. Самые малообеспеченные (до $47,3 тыс.) домохозяйства тратят на предметы роскоши 40% своих доходов.

По официальным данным, медианный доход домохозяйств в США в апреле вырос на 1% по сравнению с мартом, до $59,36 тыс. в год, пишет MarketWatch.

Согласно терминологии Deutsche Bank, предметами роскоши считаются такие категории товаров и услуг, которые отнимают все большую часть доходов граждан по мере роста заработка. Предметы первой необходимости - товары и услуги, на которые люди тратят все меньшую долю дохода при его увеличении.