Во львовскую синагогу бросили бутылку с горючим

Полиция изучает обстоятельства инцидента, произошедшего ночью 30 июня во Львове, когда неизвестный бросил в стену синагоги на улице Михновских во Львове бутылку с неустановленным легковоспламеняющимся веществом.

Как сообщили агентству в отделе главного управления Национальной полиции во Львовской области, по данным сторожа, которого опросили полицейские, бутылка ударилась об стену и разбилась, после чего случилось возгорание, но огонь был небольшой и вскоре погас сам. Как утверждает сторож, инцидент произошел около 4 часов утра, он вызвал полицию только приблизительно в 6.30.

Следственно оперативная группа полиции изучила место события и изъяла осколки бутылки на экспертизу. Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Досудебное расследование проводит Зализнычный отдел полиции.

Во Львовском городском совете осудили этот случай. "Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся в правоохранительные органы с просьбой максимально оперативно расследовать эти события. Львов всегда был, есть и будет толерантным городом", - цитирует пресс-служба слова заместителя мера Андрея Москаленко.