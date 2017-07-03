Суд избрал меру пресечения по "делу Онищенко" Постному

Галицкий районный суд г.Львова избрал меру пресечения фигуранту дела о хищении газового конденсата (т.н. "газовому делу Онищенко"), добытого ПАО "Укргазвыдобування", Валерию Постному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в размере 50 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в понедельник вечером, соответствующее решение суд принял при рассмотрении эпизода по газовому конденсату.

При этом в САП заявили, что В.Постный в настоящее время находится во Львове.

Как сообщалось, ранее, 16 июня, Соломенский районный суд Киева избрал В.Постному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 10млн грн. Залог был внесен и В.Постный вышел на свободу. При этом сторона обвинения требовала залога в размере 50 млн грн.

Досудебное расследование разворовывания средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Дело относительно восьми участников "газовой схемы" было направлено в Соломенский райсуд Киева 30 мая. Одному из участников преступной организации, фигуранту дела о хищении газа ПАО "Укргазвыдобування" В.Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации.