События

19:15 03.07.2017

Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за отдых на закрытом им же пляже

Губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи подвергся резкой критике за семейный отдых на пляже, который он ранее закрыл для публичного посещения, сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

После того, как в интернет попали фотографии губернатора на общественном пляже, на него обрушился шквал критики со стороны СМИ.

К.Кристи сначала утверждал, что провел весь день на работе, а его семья - в резиденции. Но после того как ему сообщили о фотографиях, его представитель Брайан Мюррей подтвердил, что губернатор Нью-Джерси с семьей действительно был там.

По словам Б.Мюррея, К.Кристи пробыл на пляже недолго, там он разговаривал со своей семьей, прежде чем отправиться в офис.

Других людей, пытавшихся попасть на пляж, выгнала оттуда полиция.

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