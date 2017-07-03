В Украине остаются обесточенными более 100 населенных пунктов

В Украине по состоянию на 14:00 3 июля оставались обесточенными 136 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник.

По данным ведомства, обесточенными оставались 76 населенных пунктов в Черкасской, 33 в Сумской, 17 в Кировоградской, 6 в Киевской и 4 в Черниговской областях.

"К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

В ведомстве информируют, что коммунальные службы и подразделения ГСЧС также убираю поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора.

Как сообщалось, 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 745 населенных пунктов в 6 областях. Пострадал 21 человек (включая одного ребенка), было повалено 640 деревьев, повреждено 260 крыш жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.