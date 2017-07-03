События

18:27 03.07.2017

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в ДТП в Баварии

Департамент консульской службы МИД Украины сообщает, что украинские граждане не числятся среди погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на юге Германии.

"Полиция Баварии сообщает, что граждан Украины нет среди жертв и пострадавших в результате ДТП в г.Мюнхберг", - сообщает департамент в официальном аккаунте в Твиттер в понедельник.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, попал в ДТП в Баварии и загорелся. На месте происшествия по-прежнему проводятся поисково-спасательные работы, трасса перекрыта. Как пишет немецкая газета "Вохенблатт", жертвами автоаварии стали по меньшей мере 18 человек, еще не менее 30 человек получили травмы и были направлены в близлежащие больницы. При этом двое из них получили ранения, которые угрожают их жизни.

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