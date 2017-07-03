Погибший в 2014 году на Донбассе итальянский фотожурналист был в "серой зоне" без согласования с властями

Итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли, в убийстве которого подозревается украинский военнослужащий Виталий Маркив, находился в 2014 году в так называемой "серой зоне" на Донбассе, которая не была подконтрольной украинским властям на тот момент.

Как отмечает заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели гражданина Италии.

"Могу сообщить, что господин Роккелли посетил так называемую серую зону, без согласования этого посещения с официальной властью Украины. Тем не менее, мы понимаем обеспокоенность… и так же, как и представители итальянской стороны, хотим установления справедливости по этому инциденту", - сказал Е.Енин на брифинге в Киеве в понедельник.

Замгенпрокурора подчеркнул, что А.Роккелли погиб, "находясь в серой зоне между позициями вооруженных формирований и террористических группировок". Он напомнил, что по факту этого убийства правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство по статье "теракт", которое расследуется управлением СБУ в Донецкой области.

"По состоянию на сегодняшний день следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны напрямую к гибели итальянского гражданина", - подчеркнул замгенпрокурора.

Он уточнил, что на время совершения преступления эта территория не находилась под контролем Украины.

"Первые следственные действия можно было провести спустя определенное время", - сказал земгенпрокурора.

По словам Е.Енина, аналогичное производство расследуется органами итальянской прокуратуры.

Также замгенпрокурора проинформировал, что украинская сторона не получала никаких документов от итальянских коллег на предмет оказания международно-правовой помощи. "Мы не получали ни одного запроса по осуществлению экстрадиции или выполнения поручений о международно-правовой помощи", - подчеркнул он.

"Пока не идет речь об участии итальянских правоохранителей в проведении следственных действий на территории Украины. Во всяком случае, никаких ходатайств в Генпрокуратуру по этому поводу не поступало", - добавил Е.Енин.