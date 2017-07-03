Украинская сторона не получала от итальянской ходатайств о помощи в деле об убийстве фоторепортера Роккелле

Украинская сторона не получала от итальянских правоохранителей ходатайств о международной правовой помощи в деле об убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелле, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний день мы сотрудничаем активно достаточно с итальянскими правоохранительными органами. В то же время, по состоянию на сей час нами не получено никакого запроса персонального относительно совершения экстрадиции или выполнения ходатайств о международной правовой помощи от итальянской стороны", - сказал Е.Енин на брифинге в понедельник в Киеве

Замгенпрокурора уточнил, что Генеральная прокуратура также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

Как сообщалось, в субботу, 1 июля, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что в Италии задержан заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого В.Маркив по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак рассказал, что В.Маркива задержали в пятницу, 30 июня. Его удерживают в тюрьме в итальянском городке Павия (Ломбардия). К нему не допускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что он имеет итальянское подданство. Итальянская сторона предоставила В.Маркиву адвоката, но украинская сторона откажется от него и намерена нанимать своего защитника.

Утром 2 июля Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива.

Прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.