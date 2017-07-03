Генпрокуратура, САП и НАБУ расследуют ряд производств по событиям последних лет в ПриватБанке

Генеральная прокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) расследуют ряд производств, связанных с событиями последних лет вокруг ПриватБанка (Киев), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я знаю, что и САП вместе с НАБУ, и Генпрокуратура своим следствием сейчас активно расследуют целый ряд производств, связанных с событиями последних лет в ПриватБанке", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Ю.Луценко отметил, что в понедельник у него состоялось совещание по двум ключевым эпизодам вокруг ПриватБанка.

"В декабре уже после решения Нацбанка Украины о связанности двух фирм с руководством ПриватБанка произошло их перекредитование на огромную сумму, на миллиарды гривень, которые затем не были возвращены", - рассказал генпрокурор.

По его словам, у следствия также есть вопросы к членам кредитного комитета Национального банка, которых опрашивают в последние две недели, а также к представителям НБУ, которые должны были надзирать за процессом переоформления кредитов.

"И одной, и другой стороне следователь задает похожие вопросы, и после проведения соответствующих экспертиз или ревизий Генпрокуратура будет готова выдвинуть подозрение", - указал генпрокурор.