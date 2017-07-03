События

16:14 03.07.2017

Большинство британцев выступает против Brexit

Если бы референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел бы в ближайший вторник, то 54% подданных проголосовали бы против Brexit, сообщила в понедельник газета "Индепендент" со ссылкой на результаты опроса организации "Survation".

Остальные 46% напротив, поддерживают выход их страны из ЕС.

Кроме того, согласно результатами опроса, большинство его участников предпочло бы, чтобы переговоры по Brexit прекратились, и британское правительство начало работу, направленную на то, что бы остаться в Евросоюзе.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС. Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила закон о Brexit 16 марта. До этого законопроект одобрили обе палаты парламента в неизменном виде. Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.

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