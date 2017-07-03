Луценко заявляет об угрозе узурпации регламентным комитетом Рады права рассмотрения представлений генпрокурора

Если регламентный комитет Верховной Рады будет продолжать возвращать представления на снятие депутатской неприкосновенности в Генеральную прокуратуру Украины, то это будет означать узурпацию комитетом права рассмотрения представлений в Верховной Раде, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мне кажется, что если и на следующих рассмотрениях будет применена тактика отправлять дела назад (имеются ввиду представления – ИФ), они высказываются за или против, это будет означать узурпацию комитетом права рассмотрения представления генерального прокурора в зале Верховной Рады", - сказал генпрокурор журналистам по окончании заседания комитета.

"Конечно, это не уголовное обвинение, но это серьезная политическая проблема, которую надо будет решать, возможно, избранием полноценного главы регламентного комитета, которого в настоящее время нет. Возможно, другими рычагами. Но процесс не может стоять только потому, что группа людей не хочет, не допускает рассмотрения по сути (представления – ИФ) на сессии Верховной Рады", - добавил Ю.Луценко